10 CARDEN STREET - Der RAZOR-Ableger mit neuer Hörprobe

Wo wir eben den Abschluss des Songwritings für die kommende RAZOR-Scheibe vermelden konnte, da will auch 10 CARDEN STREET, die neue Band der ex-RAZOR-Musiker M'Bro und Mike Carlo nicht zurückstecken und krendenzt uns nach 'The Wall' und 'Ravager' bereits die dritte über Reverbnation verfügbare Hörprobe in Form des neuen Stückes 'More Pounding', das sich irgendwo im Dreieck zwischen MOTÖRHEAD, ANVIL und SPINAL TAP bewegt und mächtig Spaß in den Backen hat. Für gute Laune in der Laube an der Carden Street in Guelph ist also gesorgt!



