10 YEARS: Video zu 'Novocaine'

Die Alternative Metaller 10 YEARS, die mittlerweile schon achtzehn Jahre alt sind - ist es Zeit für eine Umbenennung? - haben mit 'Novocaine' ein Video zu ihrem starken neuem Album "(How To Live) As Ghosts" veröffentlicht, das seit 27. Oktober in den Läden steht. Wer noch überzeugt werden muss, sollte unbedingt mal reinhören (übrigens ist das Lied toll, aber bei weitem nicht das beste Stück des Albums, das geht darauf sogar noch besser): Youtube.

Tags: 10 years novocaine how to live as ghosts