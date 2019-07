1349: Neues Album

Die norwegische Black-Metal-Band 1349 wird am 18.10.2019 via Season Of Mist ihr neues Studioalbum "The Infernal Pathway" veröffentlichen.



Mit 'Enter Cold Void Dreaming' gibt es einen neuen Song zum vorab Hören.



Die komplette Tracklist liest sich so:

1. Abyssos Antithesis (5:30)

2. Through Eyes of Stone (3:24)

3. Tunnel of Set VIII (0:47)

4. Enter Cold Void Dreaming (3:59)

5. Towers Upon Towers (4:50)

6. Tunnel of Set IX (1:06)

7. Deeper Still (4:13)

8. Striding the Chasm (6:11)

9. Dødskamp (5:01) (album edit)

10. Tunnel of Set X (0:53)

11. Stand Tall in Fire (8:09)



Im kommenden Jahr geht es dann mit ABBATH and VLTIMAS auf Europatour.



Folgende Daten sind bestätigt:

23 Jan 20 Weimar (DE) Uhrenwerk

24 Jan 20 Bochum (DE) Matrix

25 Jan 20 Nijmegen (NL) Doornroosje

26 Jan 20 Antwerpen (BE) Trix

27 Jan 20 London (UK) Islington Assembly Hall

28 Jan 20 Paris (FR) La Machine Du Moulin Rouge

29 Jan 20 Nantes (FR) Stereolux

30 Jan 20 Toulouse (FR) Metronum

31 Jan 20 Barcelona (ES) Salamandra

01 Feb 20 Madrid (ES) But

02 Feb 20 Lyon (FR) Nikasi Kao

04 Feb 20 Mannheim (DE) MS Connexion Complex

05 Feb 20 München (DE) Backstage

06 Feb 20 Luzern (CH) Schüür

07 Feb 20 Parma (IT) Campus Music Industry

08 Feb 20 Brno (CZ) Fleda

09 Feb 20 Warschau (PL) Progresja

11 Feb 20 Berlin (DE) Festsaal Kreuzberg

12 Feb 20 Hamburg (DE) Kulturpalast

13 Feb 20 Copenhagen (DK) Amager Bio

14 Feb 20 Gothenburg (SE) Tradgarn

15 Feb 20 Stockholm (SE) Fryhuset Klubben

