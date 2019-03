1914 veröffentlicht Album über Napalm Records

Die Ukrainer werden am 31. Mai wieder zuschlagen und ihr Album "The Blind Leading The Blind" über das österreichiche Label in Verkehr bringen, nachdem es zuvor nur über Archaic Sound in ihrem Heimatland veröffentlicht worden ist. Vorbestellungen nimmt der Napalm Webshop an.

Quelle: Napalm Redakteur: Frank Jaeger Tags: 1914 the blind leading the blind