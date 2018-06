2018 Progressive Music Awards: Es kann gewählt werden!

Es ist mal wieder Zeit zum Wählen, in diesem Fall werden Preise für Prog vergeben. Das Prog Magazine hat eine Auswahl in verschiedenen Kategorieen getroffen, in denen zum siebten Mal Preise vergeben werden. Also, Progfans, nichts wie hin. Und vielleicht steht ihr ja nicht so doof da wie ich, als ich in der ersten Kategorie, dem Limelight Award, tatsächlich keine Band kannte. Peinlich. Hier geht es zu den 2018 Progressive Music Awards.

Quelle: Prog Magazine Redakteur: Frank Jaeger Tags: 2018 progressive music awards