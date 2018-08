20 Jahre LETZTE INSTANZ: Jubiläumsshow in Dresden

In diesem Jahr feiert die Band LETZTE INSTANZ ihr 20-jähriges Bestehen. Grund genug für die Band das Jubiläum mit ihren Fans zu feiern. Die Show dazu findet am 13.10.2018 in Dresden (Alter Schlachthof) statt. Natürlich wird an diesem Abend ein Querschnitt der Songs aus 20 Jahren zu hören sein.



Als weitere Bands haben sich die Jungs ZERAPHINE und LORD OF THE LOST eingeladen. Zudem soll es einige Überraschungsgäste geben.



Am 14.10. 2018 wird es dann noch ein Fantreffen geben.

Quelle: www.letzte-instanz.de Redakteur: Swen Reuter Tags: letzte instanz zeraphine lord of the lost jubilaeum 20 jahre letzte instanz