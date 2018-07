25 Jahre Inside Out mit speziellem Niedrigpreis-Sampler

Ich finde auch, dass man 25 Jahre Inside Out feiern sollte. Und wie ginge das besser, als mit 35 großartigen Progressive Rock-Tracks? Genau, dachten sich die Labeldamen und -herren ebnefalls, und haben eine Compilation zusammengestellt mit 35 Liedern, unter anderem von DEVIN TOWNSEND PROJECT, STEVE HACKETT, SPOCK’S BEARD, RIVERSIDE, ENCHANT, THE TANGENT, BENT KNEE, CALIGULA’S HORSE, PERFECT BEINGS, VUUR, THE SEA WITHIN, HAKEN, SONS OF APOLLO, KANSAS und vielen mehr. Diese Zusammenstellung gibt es zum Sonderpreis von unter 9 Euro bei einem Digitalanbieter eurer Wahl. Wählen könnt ihr auf dieser Seite. Viel Spaß! Oh, und von uns natürlich: Herzlichen Glückwunsch, Inside Out!



