25 Jahre Noisolution: Labelfest Anfang April 2020 in Berlin

Dieses Berliner Qualitätslabel hat uns schon viele schicke und eindrucksvolle Veröffentlichungen geschenkt: ROTOR, JUD, SAMAVAYO, BLACK LUNG, THE FLYING EYES, HODJA oder ULME, um nur einige zu nennen, demnächst erscheint hier auch das neue Album von COOGANS BLUFF. Labeldude Arne Gesemann mischt jetzt bereits seit 25 Jahren mit und läßt es am 04.04.2020 im Zukunft am Berliner Ostkreuz gehörig scheppern. Mit dabei sind MOTHER TONGUE, die extra aus Kalifornien anreisen, die Berliner Tugute ROTOR und die versierten Schweizer Multis HATHORS.

Tickets gibt es hier. Sollte man sich nicht entgehen lassen!

Quelle: Noisolution Redakteur: Mathias Freiesleben