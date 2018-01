25 Jahre ROCK HARZ mit den neusten Bands

Vom 04.-07.07.2018 findet in Ballenstedt die 25. Ausgabe des ROCKHARZ-Festivals statt. Pünktlich zu Jahresbeginn werden mit KREATOR, ENSIFERUM und CELLAR DARLING drei namhafte Bands bestätigt, die bei der Jubelausgabe aufspielen werden.

Im Übrigen liest sich das bisherige Billing bunt:

ALESTORM

AHAB

AMARANTHE

AMORPHIS

ANNISOKAY

AVATARIUM

BATTLE BEAST

CANNIBAL CORPSE

CREMATORY

DIABLO BLVD

DIE APOKALYPTISCHEN REITER

EISBRECHER

EISREGEN

EQUILIBRIUM

ERDLING

EXODUS

FINNTROLL

GLORYHAMMER

GOD DETHRONED

GRAILKNIGHTS

HAMMERFALL

I'LL BE DAMNED

IN FLAMES

KNORKATOR

LETZTE INSTANZ

MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN

NANOWAR OF STEEL

NOTHGARD

OBSCURITY

PARADISE LOST

POWERWOLF

PRIMAL FEAR

SCHANDMAUL

SERENITY

SKÁLMÖLD

SKYCLAD

SODOM

THE OTHER

TROLLFEST

WALKING DEAD ON BROADWAY