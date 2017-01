70000 TONS OF METAL 2017: Änderungen im Programm

Im Programm für die Metal-Cruise "70000 TONS OF METAL 2017" kommt es zu einigen Änderungen.



So können die Bands GOJIRA and NILE nicht auftreten.



Ersetzen bzw. komplettieren werden folgende Bands die Cruise:



CARCASS

CRYPTOPSY

ALLEGAEON

OVERKILL



Damit gibt es nun insgesamt 61 Bands



Die Meatal-Cruise findet vom 2. bis 6. Februar 2017 statt. Abgelegt wird in Ft. Lauderdale. Von dort geht es nach Labadee (Haiti) und wieder zurück.

Quelle: www.70000tons.com Redakteur: Swen Reuter Tags: 70000 tons of metal metal cruise gojira nile carcass cryptopsy allegaeon overkill miami fort lauderdale labadee