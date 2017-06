7. KSK Music Open im Ludwigsburger Schloss!

Bei den 7. Kreissparkasse Ludwigsburg music open kommen nun auch noch alle Metalheads auf ihre Kosten. Die angesagte Heavy-Metal-Band SABATON kommt am 30.07. ins Ludwigsburger Residenzschloss. Die Schweden überzeugen seit 1999 mit ihrem harten Sound und wurden nicht umsonst u.a. mit Platin ausgezeichnet. Nach erfolgreichen Tourneen durch Europa und die USA, wird die Band um Sänger Joakim Brodén kommenden Sommer nur wenige exklusive Open Airs in Deutschland spielen und davon eines in Ludwigsburg!



Wenn das Team um Sänger Heli Reißenweber mit STAHLZEIT auf Tournee ist, dann ist das weniger ein Coverkonzept, sondern vielmehr eine Tribute Show, die ihrem Original in puncto Aufwand und Detailverliebtheit ganz nahekommt. Mit absoluter Präzision arrangiert Stahlzeit nicht nur die Musik in dem für RAMMSTEIN so typisch brachialen Bombast-Livesound. Auch die Pyro-Show wird ebenso kompromisslos wie spektakulär umgesetzt.



EQUILIBRIUM wurde 2001 als Quartett gegründet und sollte eigentlich nur für eine einzelne Show das Sonnenlicht genießen. Doch das begeisterte Feedback der metallischen Hörerschaft verhinderte, dass die Süddeutschen in den Annalen der Geschichte verschwanden und stattdessen 2003 mit einem ersten Demo und dem 2005 folgenden Debütalbum "Turis Fratyr" ihre ersten Kapitel in die Metal-Geschichtsbücher schrieben und werden bei den KSK music open 2017 mit "Armageddon" überzeugen.



Als lokaler Support sind LEAVES' EYES mit am Start. Die Band tourte bereits auf allen fünf Kontinenten und spielte in über 90 Ländern. Ihre Bühnenshows sind atemberauben und beinhalten neben Wikingerschiffen auch spektakuläre Pyrotechnik. Bei den KSK music open werden sie mit ihrem unverwechselbaren Stil aus traditionellem Folk, mystischen Klängen aus der Vergangenheit und metallischer Rauheit dem Publikum ordentlich einheizen.



Einlass ist ca. 16.30 Uhr, Beginn ca. 18.00 Uhr



Weitere Infos findet ihr auf: http://www.ksk-music-open.de/

Quelle: Eventstifter Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: ludwigsburg musik open sabaton stahlzeit equilibrium leaves eyes