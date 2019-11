ABBATH begibt sich in Therapie

Wir hatten euch bereits vergangene Woche berichtet, dass ex-IMMORTAL-Frontmann Olve "Abbath" Eikemo und dessen Band nach einem gescheiterten Gig in Buenos Aires die restliche Südamerikatour abgesagt haben. Nach seiner Rückkehr ins heimische Bergen wendet sich Abbath nun erneut an seine Fans und teilt mit, dass es kein Geheimnis mehr gewesen sei, dass er schon längere Zeit mit Suchtproblemen gekämpft habe, nun aber der Punkt gekommen sei, wo er erkannt habe, sich dem Kampf mit diesem Dämon stellen zu müssen. Er habe sich daher dazu entschieden, ein Therapieprogramm aufzunehmen, das ihm dabei helfen solle, endgültig und vollständig clean zu werden. Er sei motivierter und entschlossener als je zuvor, diesen Kampf zu gewinnen.



Wegen der Therapie und Rehamaßnahmen müssen die für Dezember geplanten Shows seiner weiteren Band BÖMBERS abgesagt werden. Man entschuldigt sich bei allen Fans, die sich auf die Auftritte gefreut hatte, und hofft, diese im kommenden Jahr nachholen zu können. Derzeit freue sich Abbath darauf, den Kampf aufzunehmen und gestärkt daraus hervor zu gehen.

Wir wünschen Abbath auf diesem Wege nochmals viel Erfolg bei seinen Plänen und alles Gute auf dem Weg zur Genesung. Hier folgt noch das Statement im Originalwortlaut:





"Bergen, 25th of November 2019,



Outstriders,



Throughout life you’re dealt different decks of cards. I’ve been fortunate enough to have been given the opportunity to live my dream, which is writing music, putting out records and touring the world, playing to fans all over the globe. For the most part it has been a tremendous ride, but there’s also been moments where things have gone wrong. Most notably during the recent tour of South America, where we had to cancel shows in Argentina and Brazil.



It’s no secret that I’ve been battling addiction. I have now come to realize that it’s time to pick a fight with this demon. I’ve committed myself to a rehab program that’s going to help me get clean once and for all. I feel more motivated and determined than ever to win this battle.



Due to my program, we need to cancel the December shows that we have scheduled with my other band, Bömbers. We do apologize to our fans that was looking forward to these shows. We will make it up to all of you, and we’re currently working on rescheduling these shows.



Right now I’m very much looking forward to be coming back clean, stronger and more focused and fired up than ever.



Europe and USA, you have been warned, we’ll hunt you down like a thunderstorm next year. Nothing is going to stop us.



Horns up!

Abbath"