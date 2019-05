ABNORMALITY präsentiert neuen Song

Die Technical-Death-Metal-Band ABNORMALITY wird kommende Woche ein neues Studioalbum mit dem Titel "Sociopathic Constructs" (VÖ: 10.05.2019) an den Mann bringen. Passend dazu liefert die Truppe mit der Single 'Monarch Alpha' einen ersten Vorgeschmack auf die Scheibe. Die Aufnahmen fanden in Zusammenarbeit mit den Produzenten Peter Rucho und Shane Frisby im The Brick Hithous Studio statt.

Tracklist:

1. Monarch Alpha

2. Penance

3. Kakistocracy

4. Transmogrification of the Echoborgs

5. A Catastrophic and Catalyzing Event

6. Aeturnum

7. Dying Breed

8. A Seething Perversion

9. Curb Stomp