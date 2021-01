ABORYM: Lyric-Video über Tschernobyl

Die italienischen Industrial-Metaller von ABORYM veröffentlichen am 12.02.2021 via Dead Seed Productions ihr neues Album "Hostile". Bereits jetzt ist ein Lyric-Video zu dem Song 'Radiophobia' zu haben, der sich mit der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl aus dem Jahre 1986 auseinandersetzt.

Das erwartete Album enthält insgesamt die folgenden Titel:

1. Disruption

2. Proper Use Of Myself

3. Horizon Ignited

4. Stigmatized (Robotripping)

5. The End Of A World

6. Wake Up Rehab

7. Lava Bed Sahara

8. Radiophobia

9. Sleep

10. Nearly Incomplete

11. The Pursuit Of Happiness

12. Harsh And Educational

13. Solve Et Coagula

14. Magical Smoke Screen

Bereits im Dezember 2020 war ein Video zu dem Song 'Horizon Ignited' erschienen.