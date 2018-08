ACCEPT: 'Balls To The Wall'-Vorab-10

Am 23. November wird das Live-Album "Symphonic Terror – Live at Wacken 2017" erscheinen, auf dem die Band ihren Auftritt in Norddeutschland mit dem CNSO Symphony Orchestra verewigen wird, doch am 5. Oktober gibt es bereits einen Vorgeschmack in Form einer 10"-Vinylscheibe, die auf der A-Seite 'Balls To The Wall' und auf der Rückseite 'Symphony No.40 in G Minor' enthalten wird. Da gute Stück kann bereits im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden.



Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: accept symphonic terror live at wacken 2017 balls to the wall