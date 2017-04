ACCEPT: Neues Album & Wacken

Das Solinger Quintett hat das Veröffentlichungsdatum ihres neuen Albums "The Rise Of Chaos" via Nuclear Blast bekannt gegeben: Freitag, 04. August.

Weiterhin wird ACCEPT auf dem diesjährigen Wacken-Open-Air im Rahmen von "A Night To Remember" (03.08.) eine ganz besondere Show spielen. Zunächst ein klassisches Set mit vielen Hits und neuem Material, dann spielt Wolf Hoffmann Songs seines Solo-Albums "Headbangers Symphony" mit dem Czech National Symphony Orchestra und im Anschluss noch weitere ACCEPT-Klassiker gemeinsam mit dem Orchester.

