ACCEPT: Neues Live Video veröffentlicht

Am 23. November erscheint die ACCEPT Live DVD/Blu-Ray "Symphonic Terror – Live at Wacken 2017" via Nuclear Blast Records .Daraus wurde heute das Live Video zu dem Stück 'Breaker' veröffentlicht.





Die gesamte Tracklist liest sich wie folgt:



DVD/Blu-Ray

Part 1: Accept

01. Die By The Sword

02. Restless And Wild

03. Koolaid

04. Pandemic

05. Final Journey

Part 2: Headbanger’s Symphony

06. Night On Bald Mountain

07. Scherzo

08. Romeo And Juliet

09. Pathétique

10. Double Cello Concerto in G Minor

11. Symphony No. 40 in G Minor

Part 3: Accept with Orchestra

12. Princess Of The Dawn

13. Stalingrad

14. Dark Side Of My Heart

15. Breaker

16. Shadow Soldiers

17. Dying Breed

18. Fast As A Shark

19. Metal Heart

20. Teutonic Terror

21. Balls To The Wall

Bonus:

22. Making Of: Wacken

23. Making Of: Headbanger’s Symphony



"Symphonic Terror – Live at Wacken 2017" wird in folgenden Formaten erhätlich sein:



Blu-Ray+2CD Digibook

DVD+2CD Digibook

2CD Digipak

3LP Box (black) incl. booklet, poster

Limited Edition 3LP Box Set (gold) incl. booklet, poster

BluRay+DVD+2CD Earbook

Limited Edition Earbook inc. BluRay+DVD+2CD + signed photo card



Vorbestellungen sind jetzt im Nuclear Blast Shop möglich.