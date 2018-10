ACCEPT: 'Symphony No.40' Live Video veröffentlicht

Am 3. August 2017 spielte ACCEPT eine ganz besonderes Show auf dem Wacken Open Air. Zum ersten Mal trat die Band zusammen mit einem Symphonieorchester auf.



Der Mitschnitt dieses Konzertes erscheint am 23. November unter dem Titel "Symphonic Terror – Live at Wacken 2017" .Daraus wurde jetzt das Live Video zu dem Stück 'Symphony No.40' veröffentlicht.







Einen weiteren Vorgeschmack gibt das bereits vor gut zwei Wochen veröffentlichte Video zu 'Balls To The Wall' in der Orchesterversion.







Die gesamte Tracklist liest sich wie folgt:



DVD/Blu-Ray

Part 1: Accept

01. Die By The Sword

02. Restless And Wild

03. Koolaid

04. Pandemic

05. Final Journey

Part 2: Headbanger’s Symphony

06. Night On Bald Mountain

07. Scherzo

08. Romeo And Juliet

09. Pathétique

10. Double Cello Concerto in G Minor

11. Symphony No. 40 in G Minor

Part 3: Accept with Orchestra

12. Princess Of The Dawn

13. Stalingrad

14. Dark Side Of My Heart

15. Breaker

16. Shadow Soldiers

17. Dying Breed

18. Fast As A Shark

19. Metal Heart

20. Teutonic Terror

21. Balls To The Wall

Bonus:

22. Making Of: Wacken

23. Making Of: Headbanger’s Symphony



"Symphonic Terror – Live at Wacken 2017" wird in folgenden Formaten erhätlich sein:



BlueRay+2CD Digibook

DVD+2CD Digibook

2CD Digipak

3LP Box (black) incl. booklet, poster

Limited Edition 3LP Box Set (gold) incl. booklet, poster

BluRay+DVD+2CD Earbook

Limited Edition Earbook inc. BluRay+DVD+2CD + signed photo card



Vorbestellungen sind jetzt im Nuclear Blast Shop möglich.

