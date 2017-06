ACCEPT: Titelsong des neuen Albums als Video

"The Rise Of Chaos", das heiß erwartete neue Album der deutschen Urmetaller, wird erst am 4. August veröffentlicht werden, aber einen Appetitanreger gibt es bereits in Form des Videos zum Titeltrack. Was hören wir? Typischen ACCEPT-Sound, einen zügigen, eingängigen Song, und Mark Tonrillos kratziges Organ - genau das wollen wir haben, ich bin schon mal gebremst euphorisch...

'The Rise Of Chaos': Youtube