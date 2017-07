ACCEPT: Zweites Video vom neuen Album

'Koolaid' heißt der nächste Brecher, den uns das Metal-Schlachtschiff serviert. Diesmal geht es stampfend zur Sache, wie man auf Youtube sehen und hören kann.

Ich persönlich finde den Titelsong stärker, aber warten wir das am 4. August bei Nuclear Blast erscheinende Album "The Rise Of Chaos" erst einmal ab. Hier ist erst einmal ein Statement von Wolf Hoffmann zu dem Song: "'Koolaid' ist ein sehr bekanntes Aroma-Getränk, das von einem bekannten Sektenführer mit Cyanid gemischt wurde und an jeden seiner Gemeinde verteilt wurde, d.h. an Männer, Frauen & auch an die Kinder, damit sie darin ihre Erlösung finden konnten. Seitdem bezieht sich die Phrase "Kool-Aid trinken" auf eine Person oder eine Gruppe, die an einem unbestrittenen Glauben, Argumenten oder an einer bestimmten Philosophie festhält, ohne dies je selbst zu hinterfragen. Diese Tatsache - dass die Leute alles glauben, wenn man es ihnen nur richtig verkauft - hat mich schon mein ganzes Leben lang fasziniert. Dauerhaft kritisch und wachsam zu sein ist meiner Meinung nach der Schlüssel zu jeder Entscheidung, die man in seinem Leben trifft. Und das ist auch die Botschaft dieses Songs!"