ACCEPT – Titeltrack des kommenden Albums und Lyrikvideo veröffentlicht

"Too Mean To Die", das 16. Studioalbum von ACCEPT, wird am 15. Januar 2021 via Nuclear Blast veröffentlicht. Als nächsten Appetithappen nach dem bereits vor kurzem veröffentlichten Video zu 'The Undertaker' gibt es jetzt den Titelrack als Vorabsingle und das dazugehörige Lyrikvideo, das ihr euch hier ansehen könnt:







Und hier zusätzlich auch noch das Video zu 'The Undertaker'







Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: accept too mean to die