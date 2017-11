ACCEPT verstärkt sich auf der kommenden Tour mit NIGHT DEMON

Ui, das ist aber mal eine schöne Chance für die Power-Amis, sich zu präsentieren. ACCEPT wird sie mitnehmen auf der kommenden Europatour zu "The Rise Of Chaos", die im Januar beginnt. Hier sind die Tourdaten:

12.01.2018 (DE) HAMBURG / Mehr! Theater

13.01.2018 (DE) FILDERSTADT / Filharmonie

14.01.2018 (DE) MÜNCHEN / Tonhalle

16.01.2018 (DE) LEIPZIG / Haus Auesee

17.01.2018 (DE) BERLIN / Huxleys

19.01.2018 (DE) GEISELWIND / Event Zentrum

20.01.2018 (CZ) ZLIN / Euronics

21.01.2018 (HU) BUDAPEST / Barba Negra

23.01.2018 (IT) MILANO / Live Club

24.01.2018 (CH) ZÜRICH / Komplex

26.01.2018 (ES) BARCELONA / Razzmatazz

27.01.2018 (ES) MADRID / La Riviera

28.01.2018 (ES) BILBAO / Santana 27

30.01.2018 (FR) SAINT ETIENNE / Le Fil

01.02.2018 (FR) PARIS / Elysee Montmartre

02.02.2018 (DE) SAARBRÜCKEN / Garage

03.02.2018 (CH) LAUSANNE / Les Docks

04.02.2018 (DE) FRANKFURT / Batschkapp

06.02.2018 (NL) EINDHOVEN / Effenaar

07.02.2018 (BE) ANTWERPEN / Trix

08.02.2018 (UK) LONDON / Koko

09.02.2018 (DE) OBERHAUSEN / Turbinenhalle

11.02.2018 (DK) COPENHAGEN / Vega

12.02.2018 (NO) OSLO / Rockefeller

14.02.2018 (SE) GOTHENBURG / Trädgårn

15.02.2018 (SE) STOCKHOLM / Cruise

17.02.2018 (FI) TURKU / Logomo

18.02.2018 (FI) HELSINKI / The Circus