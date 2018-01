ACCU§ER mit neuer Scheibe und Lyrikvideo

Unter dem Titel "The Mastery" ver÷ffentlicht die Thrash-Combo ACCUžER am 26.01.2018 ihr neues Album. Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Mission: Missile

02. The Real World

03. Solace in Sorrow

04. Time for Silence

05. My Skin

06. Catacombs

07. Mourning

08. Ruthless

09. Into the Black

10. The Mastery

Als Kostprobe gibt es bei Youtube bereits ein Lyrikvideo zu dem Song 'Time For Silence'.

Und bei Metal Blade Records gibt es sogar ein Video zu dem Song 'Mission: Missile'