Viel mehr gibt es dazu tatsächlich nicht zu sagen. Die Australier haben ein recht simples Video als Neujahrsgruß produziert und mit ihrem Hit 'Have A Drink On Me' unterlegt. Kann man immer hören, daher nutzen wir mal die Gelegenheit:

Quelle: youtube Redakteur: Frank Jaeger Tags: acdc have a drink on me