AC/DC: Zweiter Song 'Realize' veröffentlicht

Heute um 18:00 Uhr hat die Band AC/DC mit 'Realize' den zweiten Song aus ihrem neuen Album "Power Up" veröffentlicht. Das Album kommt am 13.11.2020 via Columbia/Sony Music auf den Markt. Es ist das siebzehnte Studioalbum der Band. Mit 'Shot in The Dark' wurde bereits ein Song herausgebracht



Die Tracklist liest sich so:

1. Realize

2. Rejection

3. Shot In The Dark

3. Through The Mists Of Time

4. Kick You When You’re Down

5. Witch’s Spell

6. Demon Fire

7. Wild Reputation

8. No Man’s Land

9. Systems Down

10. Money Shot

11. Code Red

