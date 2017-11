ADAM IS A GIRL: Neue Single 'Chase Her Down' erscheint am 01.12.2018

Die Berliner Indie-Pop-Band ADAM IS A GIRL wird am 01.12.2018 die neue Single 'Chase Her Down' veröffentlichen.



Der Song handelt von dem Gefühl der Eifersucht in seiner rohesten Form. Wer die Band dazu Live erleben möchte hat demnächst die Möglichkeit, denn sie ist im Dezember gemeinsam mit der Band EMPATHY TEST auf "Safe From Harm"-Tour unterwegs.



Folgende Termine sind bestätigt:



26.12.2017 Oberhausen, Kulttempel

27.12.2017 Hannover, Subkultur

28.12.2017 Hamburg, Nochtwache

29.12.2017 Rüsselsheim, Das Rind

30.12.2017 Kaufbeuren, Melodrom

31.12.2017 Dresden, Reithalle Strasse E

