ADORNED GRAVES mit neuer Videosingle

ADORNED GRAVES, die Thrasher aus Kaiserslautern haben im Frühjahr des laufenden Jahres ihr erstes vollständiges Studioalbum "Being Towards A River" aufgenommen und schreiten einer Veröffentlichung entgegen, welche sich in Anbetracht der Krisensituation um COVID-19 verzögert und hoffentlich noch im laufenden Jahr erfolgen wird.

Eine erste Hörprobe indes hat ADORNED GRAVES bereits für euch verfügbar gemacht, und zwar in Gestalt des Lyrikvideos zum neuen Song 'Panta Rhei', für welches man als Gastsänger keinen Geringeren als Dale Thompson von BRIDE gewinnen konnte, welcher das Ganze natürlich für Freunde der klassischen US-Metal-Sirene mehr als nur interessant macht.



Hört also unbedingt einmal hinein: