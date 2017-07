ADRENALINE MOB: Todesfall bei schwerem Autounfall

Die traurigen Nachrichten aus der Metalszene wollen in diesem Jahr offenbar einfach nicht abreißen, denn gerade erreichen uns Meldungen, dass die amerikanischen Hard-Rocker ADRENALINE MOB auf ihrem Weg zu einer Show in St. Petersburg auf einem Highway in Florida in einen schweren Unfall verwickelt wurden. Der Bus der Band, der wegen eines geplatzen Reifens am Straßenrand halten musste, wurde dabei von einem Sattelschlepper erfasst, der aus noch ungeklärten Gründen vom Highway abkam. Sechs Mitglieder der Crew und der Band wurden dabei zum Teil schwer verletzt, während Bassist David Zablidowsky (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) bereits an der Unfallstelle zu Tode kam.

An dieser Stelle möchten wir natürlich unser Mitgefühl mit der Familie von David zum Ausdruck bringen und gleichzeitig allen anderen Verletzten eine schnelle Genesung wünschen.