ADRIAN BENEGAS - The Revenant (Quarantine Edition)

Im November letzten Jahres hat ADRIAN BENEGAS sein Soloprojekt "The Revenant" herausgebracht.

Jetzt, anlässlich der Corona-Krise, hat er ein neues Video veröffentlicht "from our home to yours!":

Es ist eine spezielle Quarantäne-Edition, mit Herbie Langhans (Gesang), Diego Bogarin (Gitarre, Bass), Seba Ramirez (Drums) und Adrian Benegas am Keyboard. Adrians Kommentar dazu: "Isolation kann auch Kreativität hervorbringen. Deshalb möchten wir diese Musik mit euch teilen, um die Corona-Quarantäne weiter durchzuhalten und deshalb teilen wir dieses Video mit euch, falls ihr etwas zum Anschauen braucht, um die Zeit herumzubringen."