AD INFINITUM: Neue Single 'Live Before You Die' veröffentlicht

Die schweizerische Symphonic-Metal-Band AD INFINITUM hat mit 'Live Before You Die' eine weitere Single aus ihrem Debütalbum "Chapter I: Monarchy" veröffentlicht. Das Album wird am 03.04.2020 via Napalm Records herausgebracht.



Die Tracklist liest sich so:

1. Infected Monarchy

2. Marching On Versailles

3. Maleficent

4. See You In Hell

5. I Am The Storm

6. Fire And Ice

7. Live Before You Die

8. Revenge

9. Demons

10. Tell Me Why

