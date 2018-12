AENIMUS: Neuer Video Trailer veröffentlicht!

In einem neuen Video sprechen die Kalifornischen Progressive Extreme Metaller AENIMUS über ihre erste Single 'Before The Eons' aus dem zweiten Album "Dreamcatcher", welches am 22. Februar via Nuclear Blast zur Veröffentlichung ansteht.







Und hier das Video zu 'Before The Eons'





Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: aenimus dreamcatcher before the eons