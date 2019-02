AENIMUS mit neuem Trailer

Das neue Album "Dreamcatcher" der Kalifornischen Progressive Extreme Metaller AENIMUS erscheint am 22. Februar via Nuclear Blast.



In einem brandneuen Video sprechen die Gitarristen Sean Swafford und Jordan Rush über die Horroraspekte, die in "Dreamcatcher" versteckt lauern.

