AENIMUS präsentiert 'The Dark Triad'

Die zweite Single des zweiten Albums das am 22.2. - nein, nicht 2022, sondern 2019 - veröffentlicht werden wird, heißt 'The Dark Triad: Youtube.

Gitarrist Sean Swafford kommentiert: "'The Dark Triad' basiert auf der Geschichte von 'Schweigen Der Lämmer' und den Prozess, in dem Clarice versucht, Hannibal zu verstehen. Sie versucht seine Störung zu kategorisieren mit Hilfe der Dunklen Triade der Psychologie, Narzissmus, Machiavellianismus und Psychopathie. Dennoch entspricht Hannibals Zustand keinem, den sie je zuvor erlebt hat, und somit gelingt es ihm, sie zu manipulieren."

Das Album wird "Dreamcatcher" heißen und kann bei Nuclear Blast vorbestellt werden (und braucht besseren Gesang! Aber das ist natürlich nur meine Meinung). Jedenfalls werden diese Lieder enthalten sein:

01. Before The Eons

02. Eternal

03. The Ritual

04. My Becoming

05. The Dark Triad

06. Between Iron And Silver

07. The Overlook

08. Caretaker

09. Second Sight

10. Day Zero

11. Dreamcatcher