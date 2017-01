AEROSMITH: Tourdaten und eventuell ein neues Album?

Bei AEROSMITH ist ja momentan eher Ruhe eingekehrt, nachdem Steven Tyler sich in Country ergeht, Joe Perry mit den HOLLYWOOD VAMPIRES rockt und Brad Whitford zusammen mit Derek St. Holmes den Nachfolger zum 1981er "Whitford St.Holmes"-Album einspielt. Doch in einem Interview mit dem Metalexpressradio verriet der Gitarrist, dass sich die Bandmitglieder durchaus darüber unterhalten hätten, wieder ins Studio zu gehen, um den Nachfolger zu ihrem letzen, 2012 veröffentlichten Album "Music From Another Dimension" einzuspielen. Ideen hätten sie, sagte Whitman, allerdings würden sie erst einmal auf ihre anstehende Tour, die sie "Farewell-Tour" nennen, die sie aber zwischen drei und fünf Jahre on the road halten wird, gehen. Auf dieser Tour wird die Band auch in Deutschland Station machen. Wer die Rocksaurier nochmal sehen will, sollte sich um Karten für einen der folgenden Termine kümmern:

26. Mai - München - Königsplatz

30. Mai - Berlin - Waldbühne

20. Juni - Köln - Lanxess Arena

5. Juli - Zürich - Hallenstadion