AFTERMATH hat ein neues Album

Mal Hand aufs Herz - wusste das jemand? Ich habe gerade eine Pressemitteilung bekommen, die mir mitteilt, das das vierte Album der Band bereits seit 19. Februar auf dem Markt sei. Ist jetzt auch als Ankündigung etwas spät, oder? Eine kleine Aufklärung gibt es, da die CD erst am 15. März über Sleazy Rider Records in Europa verfügbar ist. Wobei auch das bereits fast zwei Wochen her ist. Aber eine Nachricht wert ist es allemal, dass die Thrasher aus den Achtzigern nochmal zuschlagen und uns mitteilen "There Is Something Wrong". Das klingt dann übrigens so: Youtube.

Hier ist die Trackliste:

01. Can You Feel It? 00:45

02. False Flag Flying 05:59

03. Diethanasia 02:47

04. Scientists And Priest 05:33

05. Smash Reset Control 03:28

06. Gaslight 04:53

07. A Handful Of Dynamite 02:25

08. Temptation Overthrown 03:34

09. Pseudocide 06:53

10. There Is Something Wrong 06:38

11. Expulsion 04:23