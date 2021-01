AGE OF WOE: Erster Song vom neuen Album

Die international besetzte Band AGE OF WOE wird am 26.02.2021 ihr drittes Studioalbum mit dem Namen "Envenom" veröffentlichen. Es ist das erste Werk, welches über Lifeforce Records erscheint. Aus dem neuen Werk gibt es mit dem Song 'Feral Swarm' einen ersten Eindruck vom neuen Material.



Die Tracklist liest sich so:

01. Inferno

02. Ghosts Who Hunt Alone

03. Förpestningen

04. Patriarch

05. A Feral Swarm

06. Avgrunden

07. The Twilight and the Dawn

08. Storm

09. Förbittringen

10. Envenom

11. Ljungeld

Quelle: Lifeforce Records Redakteur: Swen Reuter Tags: age of woe envenom feral swarm lifeforce records