AGNOSTIC FRONT: Details zum Cover-Artwork veröffentlicht

Am 8. November wird mit "Get Loud" das zwölfte Studioalbum der New York Hardcore-Legende AGNOSTIC FRONT via Nuclear Blast veröffentlicht.



Jetzt hat die Band in einem Trailer über das Cover-Artwork einiges verraten. Die Band spricht über ihre erneute Zusammenarbeit mit Sean Taggart, der bereits das Artwork zum 1986er Klassiker "Cause For Alarm" kreierte.



Live ist die Band ebenfalls Jahr zu erleben.



Folgende Termine sind bestätigt:



"Victim In Pain"- 35th Anniversary Tour

w/ THE TAKE (*)



08.11. D Herford - X* (w/ COLDSIDE)

09.11. D Untererthal - Stäbruch Festival* (w/ COLDSIDE)

10.11. RUS Moscow - Pravda Club

11.11. RUS St. Petersburg - Mod Club

12.11. UA Kiev - Atlas

13.11. IRL Dublin - Voodoo Lounge*

14.11. UK Belfast - The Palm House*

15.11. UK Glasgow - Audio*

16.11. UK Leeds - Temple Of Boom*

17.11. UK Bristol - The Fleece*

18.11. UK Sheffield - Network

19.11. UK Birmingham - Mama Roux’s*

20.11. UK London - The Underworld Camden*

21.11. P Lisbon - RCA Club

22.11. B Sint-Niklaas - De Casino

23.11. F Saint Brieuc - Festival Ink Mas Party



"Persistence Tour 2020"

w/ GORILLA BISCUITS, H2O, STREET DOGS & more TBA



15.01. D Hamburg - Große Freiheit 36

16.01. D Wiesbaden - Schlachthof

17.01. PL Wroclaw - Centrum Koncertowe A2

18.01. D Dresden - Eventwerk

19.01. B Brussels - Ancienne Belgique

20.01. CH Zurich - X-TRA

21.01. D Munich - Backstage (Werk)

22.01. CZ Brno - Sono Centrum

23.01. D Berlin - Astra Kulturhaus

24.01. D Würzburg - Posthalle

25.01. D Oberhausen - Turbinenhalle

26.01. UK London - O2 Forum Kentish Town

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Swen Reuter Tags: agnostic front tour 2019 europatour 2019 victim in pain persistence tour 2020 gorilla biscuits h2o street dogs the take artwork get loud sean taggart