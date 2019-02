AGNOSTIC FRONT: Film-Trailer

Kürzlich haben wir über die Aufführung des Films "Godfathers Of Hardcore", der Dokumentation über die New Yorker Band AGNOSTIC FRONT in Berlin berichtet, jetzt gibt es auch einen Trailer dazu: Youtube.

Das ist Musikgeschichte und die Jungs verkörpern die NYHC-Bewegung wie keine anderen. Hier kann man es erleben:

22.06. B Dessel - Graspop Metal Meeting

23.06. D Essen - Turock

27.06. CH Zürich - Dynamo

28.06. F Valloire - Punta Bagnà

06.07. D Giebelstadt - Mission Ready Festival

07.07. D Losheim - Reality Bites Festival

09.08. CZ Jaroměř - Brutal Assault

15.08. I Francavilla al Mare (CH) - Frantic Fest

16.08. I Caramagna Piemonte (CN) - Spazio Polivalente

17.08. CH Bellinzona - Bar-Paninoteca Peter Pan

25.08. D Sulingen - Reload Festival

30.08. D Obererbach - Pell-Mell Festival

31.08. D Niedergörsdorf - Spirit Festival