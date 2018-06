AGNOSTIC FRONT: Roger Mirets Autobiographie

Unter dem Titel "UNITED & STRONG New York Hardcore: Mein Leben mit Agnostic Front" wird am 24 August die Geschichte von AGNOSTIC FRONT und ihrem kubanischen Frontmann Roger Miret erscheinen. Das 288 Seiten starke Buch wird bei Iron Pages erscheinen und die Geschichte des New York Hardcore beleuchten in einer Story aus Überleben als Einwanderer und Rettung durch Musik.



