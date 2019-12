AGNOSTIC FRONT mit neuem Video

Zum vergangenen Monat erschienen zwölften Studioalbum "Get Loud" hat die New Yorker Hardcore-Band jetzt ein Video zu dem Song 'Conquer And Divide' veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:





Roger Miret kommentiert: „Nichts hat sich verändert, so sieht's aus. Die Reichen bleiben reich, die Armen arm, doch wir haben aus den Augen verloren, dass wir uns gegenseitig für das Erreichen politischer Ziele verpfänden, wobei wir derzeit eigentlich ums nackte Überleben kämpfen.“