AGRYPNIE mit Albumtrailer, Tourdates

"Grenzgaenger" wird das Werk heißen und mit einem Bonuslabum mit dem Titel "Pavor Nocturnus" zwei einhalb Stunden Spielzeit aufweisen. Hier ist der Albumtrailer dazu: Youtube.

Das Album wird am 12. Oktober erscheinen und die Band geht sofort auf Tour:

11.10. Weiher (DE), Live Music Hall

12.10. Magdeburg (DE), Factory

13.10. Oberhausen (DE), Helvete

14.10. Berlin (DE), Nuke Club

15.10. Dresden (DE), Loco Club

16.10. Erfurt (DE), Club From Hell

17.10. Wien (AT), Viper Room Vienna

18.10. Innsbruck (AT), p.m.k

19.10. Stuttgart (DE), Club Zentral

20.10. Olten (CH), Schützi