AGRYPNIE ohne Dave

Die deutschen Avantgarde-Schwarzmetaller AGRYPNIE müssen künftig ohne ihren Gitarristen David Conrad auskommen: Dave alias "Eklatanz", zugleich Frontman bei HERETOIR, verlässt die Band aus persönlichen Gründen. Ohne böses Blut, wie beide Seiten ausdrücklich betonen. "Ich hatte große Momente mit jeder wunderbaren Person in dieser Band und bei all den tollen Shows, die wir gespielt haben", sagt der Rastaträger nach sechs gemeinsamen Jahren mit einem lachenden und einem weinenden Auge. "Es ist eine Entscheidung, die ich aufgrund all der Umstände in meinem Leben treffen muss und auch aufgrund einer Menge Energie, die in HERETOIR fließt."



"Obwohl ich seine Entscheidung verstehe, ist es ein großer Verlust, diesen tollen Kerl nicht länger in unserem Line-Up zu haben", fügt AGRYPNIE-Sänger und Bandkopf Torsten Hirsch hinzu. Die Band, die in diesem Jahr ihr erstes Studioalbum seit fünf Jahren veröffentlichen will, schrumpft somit vorerst auf drei feste Mitglieder. Einen Abschiedsgig wird es für Dave allerdings noch geben: Beim "Dark Easter Metal Meeting" am 31. März wird die Truppe im Münchner Backstage noch einmal gemeinsam auf den Brettern stehen.



Tickets und weitere Infos rund um das Festival mit u.a. PARADISE LOST, BELPHEGOR und NAGLFAR gibt es hier.





