AIDAN KNIGHT: Neuer Song 'Sixteen Stares' veröffentlicht

Der kanadische Musiker AIDAN KNIGHT hat mit 'Sixteen Stares' einen brandneuen Song veröffentlicht und gleichzeitig ein neues Album angekündigt. Am 28.08.2020 soll das neue und selbstbetitelte Werk auf Full Time Hobby erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:

1. Julia In The Garden

2. La La

3. Sixteen Stares

4. Veni Vidi Vici

5. Mary Turns The Pillow

6. Slacker II

7. St Kierans

8. Houston TX

9. Rolodex

10. Renovations

11. These Daysan!

Quelle: Starkult Promotion Redakteur: Swen Reuter Tags: aidan knight sixteen stares full time hobby