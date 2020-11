AIRBORN: Neuer Song 'Scarecrow Days' veröffentlicht

Die italienische Heavy-Metal-Band AIRBORN hat mit 'Scarecrow Days' einen neuen Song inklusive Lyrik-Video veröffentlicht. Der Track stammt vom neuen Album "Lizard Secrets: Part Two - Age of Wonder", welches am 10.12.2020 via Fighter Records erscheinen wird.



Die Tracklist liest sich so:

01. Soultraveller

02. Edge of Disaster

03. Golden Rules

04. Follow the Leader

05. Speed of Life

06. Condemned to Believe

07. Age of Wonder

08. Troubles

09. Scarecrow Days

10. Star A Star

Quelle: Against PR Redakteur: Swen Reuter Tags: airborn scarecrow days lizard secretspart two-age of wonder fighter records