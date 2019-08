AIRBOURNE kündigt neues Album an

Die australischen Pub-Rocker werden am 25. Oktober das neue Album "Boneshaker" veröffentlichen, das diese Lieder enthalten wird:

Boneshaker

Burnout The Nitro

This Is Our City

Sex To Go

Backseat Boogie

Blood In The Water

She Gives Me Hell

Switchblade Angel

Weapon Of War

Rock 'n' Roll For Life

Produziert wurde das Akbum von Dave Cobb in Nashville. Joel O'Keefe sagt: "Es hat sich angefühlt, als würden wir einen Livegig im Studio performen. Genau das war schon immer unser Ziel: Die Energie und die Seele unserer Konzerte auf einem Album einzufangen. Cobb hat dies großartig hinbekommen."

Die schweißtreibende Show der Jungs kann man auch live erleben, wobei aber einige Konzerte bereits ausverkauft sind:

23.08. Sulingen, Reload Festival

01.11. Leipzig, Haus Auensee

03.11. München, Tonhalle (sold out)

07.11. Berlin, Columbiahalle

09.11. Wiesbaden, Schlachthof (sold out)

10.11. Köln, E-Werk (sold out)