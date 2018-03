ALAZKA: Video zu 'Phoenix II', Tour

Die Recklinghauser Post-Hardcor'ler, deren Debütalbum letztes Jahr erschienen ist, haben eine alternative Version ihres Liedes 'Phoenix' produziert. Das Lied kann ab 2. März 2018 käuflich erworben werden und ist bereits als Video verfügbar: Youtube.

Live kann man die Jungs auch erleben, und zwar hier:

WE CAME AS ROMANS, ALAZKA

20.04. A Wien - Impericon Festival @ Arena

21.04. D Oberhausen - Impericon Festival @ Turbinenhalle

22.04. CH Solothurn - Impericon Festival @ Kulturfabrik Kofmehl



WE CAME AS ROMANS, ALAZKA, POLARIS, THE PLOT IN YOU

24.04. D Wiesbaden - Schlachthof

25.04. D Hamburg - Logo

26.04. D Berlin - Musik & Frieden

27.04. D München - Impericon Festival @ Backstage

28.04. D Leipzig - Impericon Festival @ Messe

29.04. D Hanover - Faust

30.04. NL Sneek - Het Bolwerk



ALAZKA, POLARIS, THE PLOT IN YOU

09.05. B Antwerpen - Zappa

10.05. D Trier - Mergener Hof

11.05. D Stuttgart - clubCANN

12.05. I Pinarella - Rock Planet Club