ALCEST: Studiodokumentation

Die französische Band ALCEST hat am 25.10.19 ihr sechstes Studioalbum "Spiritual Instinct" veröffentlicht. Es ist bei Nuclear Blast erschienen, was für die Band das erste Werk bei diesem Label ist.



Zum Album hat die Band eine Studiodokumentation namens "La lumière autant que l'ombre" online gestellt, die mit einer instrumentalen Akustikversion ihres neuen Songs 'Protection' aufwartet, die von Neige aufgenommen wurde und als exklusiver Bonustrack auf ausgewählten Formaten des Werks zu finden ist. 3



Frontmann Neige kommentiert: "Wir freuen uns sehr, euch heute "La lumière autant que l'ombre", das vom talentierten William Lacalmontie gefilmte Making-of zu »Spiritual Instinct«, präsentieren zu können. William hat viel Zeit mit Benoît Roux und uns im Drudenhaus Studio verbracht, um unsere Stimmungen sowie Einblicke in die lange Reise, die der Aufnahmeprozess letztendlich war, einzufangen. Wir hoffen, Ihr findet Gefallen daran."



Live ist die Band zu folgenden Terminen im Kommenden Jahr mit BIRDS IN ROW, KÆLAN MIKLAzu zu erleben:

06.02. F Audincourt - Le Moloco

07.02. F Tourcoing - Le Grand Mix

08.02. F Lyon - Ninkasi Kao

09.02. D München - Technikum

10.02. D Köln - Kantine

11.02. D Hamburg - Gruenspan

12.02. D Leipzig - Täubchenthal

13.02. D Berlin - Heimathafen

14.02. D Hannover - Capitol

15.02. DK Kopenhagen - Pumpehuset

16.02. S Stockholm - Fryshuset Klubben

18.02. FIN Helsinki - Tavastia

19.02. LV Riga - Melnā Piektdiena

20.02. PL Warschau - Klub Proxima

21.02. PL Krakau - Klub Kwadrat

22.02. A Wien - Szene

23.02. H Budapest - A38

24.02. RO Cluj-Napoca - Form Space

25.02. RO Bucharest - Quantic Club

26.02. BG Sofia - Mixtape 5

28.02. SLO Ljubljana - Kino Šiška

29.02. I Parma - Campus Industry Music

01.03. CH Luzern - Schüür

02.03. D Stuttgart - Im Wizemann

03.03. B Brüssel - Orangerie @ Botanique

05.03. UK Manchester - Gorilla

06.03. UK Bristol - The Fleece

07.03. F Paris - La Machine du Moulin Rouge



29. - 31.05. D Gelsenkirchen - Rock Hard Festival

06. - 08.08. D Schlotheim - Party.San Open Air

