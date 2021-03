Das neue ALICE COOPER Album "Detroit Stories" ist in die offiziellen deutschen Albumcharts auf Platz Nummer 1 eingestiegen!

Ein historischer Charteinstieg, da Alice Cooper bisher noch nie in Deutschland auf der Nummer 1 stand. Das Vorgänger-Album "Paranormal" erschien im Jahr 2017 ebenfalls bei earMUSIC und kletterte auf Platz 4 in Deutschland. Und so schickt ALICE COOPER ein großes Dankeschön an alle seine deutschen Fans.