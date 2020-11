ALICE COOPER - Erster Appetithappen aus dem neuen Album

Als erster Vorgeschmack auf das kommende Studioalbum "Detroit Stories", das am 26. Februar 2021 bei earMUSIC erscheinen wird, gibt es schon die Single 'Rock & Roll'. Es ist ein Klassiker der Band THE VELVET UNDERGROUND aus deren Album "Loaded".



Hier noch ein paar interessante Infos:

Im Jahr 1971 war die Alice Cooper Band gerade in Detroit angekommen und arbeitete mit Produzent Bob Ezrin zusammen. Ungefähr zur selben Zeit nahm – ebenfalls in Detroit – eine Band, namens DETROIT, bestehend aus Mitch Ryder, Johnny Bee und Steve Hunter, einen neuen Song auf: Eine neue Version von Lou Reeds 'Rock & Roll', produziert von keinem anderen als Bob Ezrin.

ALICE COOPERs neue Version des Lou Reed Klassikers 'Rock & Roll' mit Johnny "Bee" Badanjek (DETROIT WHEELS), Steve Hunter (DETROIT), Paul Randolph (legendärer Detroiter Jazz- und R&B- Bassist) und den Ehrengästen Joe Bonamassa und Tommy Henriksen (beide zu diesem Anlass zu "Ehren-Detroitern" gekrönt) gibt es hier zu hören:









https://www.youtube.com/watch?v=wmkf57yffT0

Quelle: networking media Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: alice cooper detroit stories rock n roll