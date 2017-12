ALICE COOPER: Video zu 'The Sound Of A'

Das Besondere ist, dass das Lied nicht nur einfach vom letzten Longplayer stammt, sondern als Single am 23. Februar 2018 veröffentlicht werden wird. Es ist eigentlich ein Überbleibsel aus den Cooper'schen Frühzeiten, den er stamm allein aus derFeder von ALICE COOPER und geht zurück in das Jahr 1967.: Youtube.

Auf der Single, die es auch als 10" Vinyl geben wird, befinden sich außerdem vier bislang unveröffentlichte Live-Songs aufgenommen in Columbus, Ohio, am 16. Mai 2016:

Tracklist

01. The Sound Of A

02. The Black Widow (Live)

03. Public Animal #9 (Live)

04. Is It My Body (Live)

05. Cold Ethyl (Live)